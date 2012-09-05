〔钢铁产业〕中国建房钢铁需求在2024年前都不会触顶--澳洲央行研究

路透悉尼9月5日电---澳洲央行一份研究显示,中国为建设住房而对钢铁产生的需求,未来12年都不会触顶,这预示澳洲铁矿石出口前景良好.

在对中国住宅建筑的研究报告中,澳洲央行研究员Leon Berkelmans和Hao Wang利用都市化速度、兴建规模和建造品质的预测,估计2024年前钢铁需求都不会触顶,而届时需求将比2011年高出30%.

铁矿石是澳洲单一最大出口获利来源,一年带来逾600亿澳元,但铁矿石价格近来急跌,可能损及澳洲经济.研究显示中国对钢铁的需求仍将继续成长一段时间.

"建造住房是推动中国经济成长的一大主力,由于造房需用到钢铁,因此建筑是铁矿石需求的重要决定因素."研究称.

研究预料2017年前中国房屋建造将继续快速成长,在2030年前都不会回落至当前水准下.

该研究预估,当前住宅建设用掉中国粗钢产出约14%,但随着品质改善、建筑愈盖愈高和纳入地下停车场等更多便利设施,这个数字将会增长.

更多新住房代表将需更多设备、更多商业建筑和基础建设的支持,也从而增加了对钢铁的需求.(完)