〔台湾债市〕101/9殖利率开高收低,因台币偏强与国库券利率标低

路透台北9月5日电---台湾10年新券101/9发行前交易殖利率周三开高收低.开盘先反映8月CPI明显高于预期的利空,但逢高有短线买盘承接,且因台币兑美元连两日走强,中午91天国库券得标利率又低于预期,令殖利率终场反以小跌作收.

交易商认为,101/9自本周一开始发行前交易以来,殖利率均陷于狭幅整理格局.不过纵然每日成交值仅100余亿台币,但累积未平仓量已经来到60余亿,显示市场押宝后市出现明确走向者也不在少数.惟短线仍待主要国家央行会议,以及重要经济数据结果出炉,明日101/9发行前交易殖利率区间看在1.155-1.175%.

"CPI果然很高,有空单趁机回补."一大型证券商交易员说.

另一证券商交易员提及,有听闻存续期仅约一周的冷券91/8,今日成交在0.40%附近,是否代表外资在这一两天流入,有待观察.

主计处周三公布,8月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长3.42%,高于路透调查的成长2.6%.主要因台风豪雨影响,蔬菜价格扬升,而油料、燃气、蛋类、水产品及家外食品等价格也都上涨.[ID:nST0547195]

台湾央行周三代财政部标售91天期国库券,其决标贴现率为0.63%,低于市场预期的0.67-0.69%.此期国库券投标总额为683.5亿台币,发行金额为150亿,投标倍数为4.56倍,高于上一期标售364天期国库券的3.96倍.[ID:nST0547903]

台币兑美元TWD=TP周二收盘升1.8分续创两个月高位.今日走势依旧偏强,本地时间14:57,台币兑美元升4.8分报29.854.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO -0.27 1.1655 1.1645-1.1730 143.5

5 101/6 A01106=TWO +0.30 0.8830 0.8806-0.8830 5.0

对于短线后市,交易商普遍认为,来自欧美市场的诸多变数仍待厘清,此前台债殖利率料随国际盘浮沉,美债若大弹,台债就小弹,反之亦然.

此外,交易商也关注近日台币走势,试图厘清走强是基于热钱流入亚洲新兴市场,亦或是央行为对抗通膨,刻意放手让台币偏强.

"我觉得外资动作并不明显,应该是央行担心物价的问题."一大型证券商交易员说.

另一证券商交易员则提及,今日国库券得标利率偏低,显示市场资金并未因物价上扬而收紧.资金偏多,仍将有利于债市殖利率维持在偏低水准.

欧洲央行将于周四召开政策会议,预期欧洲央行将勾画出大纲,甚至可能提出关于买债计画的细节;德国宪法法院也将在12日就批准欧元区永久救助基金作出裁决;美国7日将公布月度就业报告;美联储则于9月12-13日举行会议.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1775

5 101/6 A01106=TWO 0.8830

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)