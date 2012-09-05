〔表格〕台股外资及陆资卖超92.14亿台币,连续第三日卖超

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
路透台北9月5日电---台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股卖超92.14亿台币,连续第三日卖超;上交易日为卖超12.78亿.
三大法人今日合计卖超96.35亿台币,上交易日修正后为卖超12.47亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
9/5 -92.14 +1.51 -5.72 -96.35
9/4 -12.78 +1.51r -1.20r -12.47r
9/3 -4.36r +9.51r +5.89r +11.05r
----------------------------------------------------
本月累计 -109.28 +12.53 -1.02 -97.76
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
8月 +920.97r -8.90r +54.84r +966.91r
7月 -470.26r +35.58r +94.04r -340.64r
6月 -262.16 +41.68r +26.93r -193.54r
5月 -1,128.25 -15.90 +6.81r -1,137.33r
4月 -312.18 -59.42 -16.05r -387.66r
3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r
2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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