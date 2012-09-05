《台湾新债预测》台塑首度标售10年公司债,利率料落在1.55-1.60%

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
路透台北9月5日电---台湾台塑集团旗下台塑(1301.TW)周四将招标五、七及10年期无担保公司债.路透调查显示,得标利率预估区间分别为1.27-1.28%、1.37-1.40%、1.55-1.60%.
本次为台塑集团首度尝试发行10年期长券,市场对此反应不一.承销商表示,台塑虽为评等不错的传统产业,但因年期较长,仍需加计风险贴水.
据接受路透调查的五家承销商预估区间显示,对五年期得标利率最低预估在1.25%,最高在1.28%;七年期最低预估在1.35%,最高在1.40%;10年期最低预估在1.54%,最高在1.60%.
台塑将在明日上午标售公司债,预计发行五年期30亿台币、七年期30亿、10年期20亿台币,各有50%的增减幅度,惟总金额不得超过90亿台币.结果会在投标截止后三日内宣布结果,并预订在11月初发行.
台塑集团为台湾主要公司债发行者;台塑长期发行人评等为"twAA-",但评等展望在六轻工安事件后,遭中华信评由"稳定"调为"负向".[ID:nST0386028].(完)
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--记者 董永年; 审校 黄凯
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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路透伦敦2月27日 - 期铜价格周一小涨，因全球两大铜矿生产中断提供支撑，但走势迟滞，因市场等待美国总统特朗普对美国基建投资计划的进一步线索。