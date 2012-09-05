〔路透基点〕中国华润贷款案一般银团阶段已获六家银行加入--RLPC

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
路透香港9月5日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导,六家银行已在一般银团阶段加入中国华润(控股)的2亿美元三年期贷款.
消息人士称,此案获得超额认贷.消息来源称,数家希望加入的银行未能赶上联贷期限.
贷款案预定本月中签约.
委托主办行和额度分配行为中国信托商业银行、台北富邦商业银行(代理行)、及兆丰国际商业银行,分别承贷4,000万美元、4,000万美元、及2,500万美元.
富邦银行香港以委托主办行身份加入,承贷2,500万美元.
五家银行担任牵头安排行:彰化银行、玉山银行香港、华南银行国际金融业务分行(OBU)、土地银行OBU、及中国输出入银行.中国输出入银行承贷1,000万美元,其余各承贷1,500万美元.
这是首宗完全由台资银行牵头办理的中国国企贷款个案.
一如先前报导,承贷2,500万美元可获含所有费用的价码180个基点与委托主办行头衔,承贷1,500万美元可获含所有费用的价码176.7个基点与牵头安排行.
贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码165个基点.
贷款动用期限为六个月,承诺费为30个基点.
消息人士称,此案采尽最大努力承担(best-effort basis)形式,仅锁定台资银行.
贷款资金用于营运资本.(完)
--编译 蔡美珍;审校 于春红
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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