〔台湾债市〕101/5期借券成交29亿台币,加权平均利率0.6999%

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
路透台北9月5日电---台湾柜台买卖中心公布,周三等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下:
期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利率 可交易余额 (上日余额)
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101/5 29 0.7200 0.6810 0.6999 371.0 (380.0)
注:约定天数为一天,借券成交值单位为亿台币,无条件省略小数点后数值,利率单位为%.(完)
--记者 詹静宜; 审校 黄凯
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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路透伦敦2月27日 - 期铜价格周一小涨，因全球两大铜矿生产中断提供支撑，但走势迟滞，因市场等待美国总统特朗普对美国基建投资计划的进一步线索。