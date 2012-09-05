〔台湾债市〕101/9期10年公债中,证券业卖超1亿台币

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
路透台北9月5日电---台湾柜台买卖中心周三公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/9A01109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)
业别 买进 卖出 买卖超金额
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银行业 18.00 15.50 +2.50
票券业 0.00 1.50 -1.50
证券业 11.50 12.50 -1.00 (完)
--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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路透伦敦2月27日 - 期铜价格周一小涨，因全球两大铜矿生产中断提供支撑，但走势迟滞，因市场等待美国总统特朗普对美国基建投资计划的进一步线索。