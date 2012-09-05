〔台湾汇市〕台币/美元收盘微幅贬值,因随欧元走弱及台股下跌

路透台北9月5日电---台币兑美元TWD=TP周三以小贬作收,交易员表示,这波台币随着欧元走强,然欧元今日已走弱,加上台股下跌逾1%及外资连三日卖超,台币盘中升值力道已不若前两天,且央行尾盘例行性调节,令台币尾盘由升转贬,料在下周美联储会议前夕,台币区间盘整的可能性偏高.

汇银人士指出,今天公布的8月份CPI年增率明显高于市场预期,央行面临全年CPI保2%的挑战,显示通膨压力仍在,市场预期央行阻升的力道将减弱,以舒缓输入性通膨的压力,料短期台币将处于偏升整理格局,惟受限于台湾本身的经济条件欠佳,加以出口商在29.900元上方即较有意愿抛汇,压抑升值空间,令短线台币维持在29.8-30.0元区间盘整.

"昨天央行尾盘大动作阻升后,就预告台币升值空间已不大."一大型官股银行交易人士说.

另有交易员指出,近期国际的不确定因素众多,包括周四的欧洲央行政策会议、美联储将于12-13日举行会议以及德国宪法法院也将在12日就批准欧元区永久救助基金作出裁决,其中重头戏就属美联储会议,预料周五美国将公布月度就业报告,市场将针对数据结果揣测美联储会议的政策,因此预料在美联储会议前夕,国际汇市将会震荡整理.

至于外资动向,一交易员称,"今天外资小买小卖,动作并不明显、态度不明朗".

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场,美元/台币一个月期及六个月期换汇点折价均有所缩小,其中六个月期换汇点折幅缩减较大.

台湾股市.TWII今日收跌1.13%,报7,367.44点;外资及陆资在台股今日卖超92.14亿台币,为连续第三日卖超.[ID:nST0548111]

大多新兴亚洲货币周三走软,因该地区股票市场疲弱,投资者在等待欧洲央行周四的政策会议,会后料公布公众期待已久的购债计划细节.[EMRG/SGCN]

台湾主计处周三公布,8月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长3.42%,创四年来新高,并明显高于路透调查的成长2.6%.8月的CPI涨幅是四年来的新高,前高为2008年8月,当时CPI年增率为4.68%.[ID:nST0547195]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.905 29.902 29.844-29.940 29.940 5.73 6.55

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.020/-0.005 -0.030/-0.020

美元/台币六个月期 -0.160/-0.135 -0.175/-0.155

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