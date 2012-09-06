(重温稿)〔台湾货币市场〕旬初外商银寻求资金去化,令国库券标低

* 央行维持市场动态宽松

* 外资短钱仍多抢标国库券

* 短票发行量低迷不振

记者 林妙容

路透台北9月5日电---台湾银行间短期利率周三持稳于当前区间.不过央行维持市场动态宽松已一段时间,加上旬初各银行没有明显用钱需求,场上浮滥资金令外资抢进国库券,标售利率低于预期.

资金调度人士指出,今日标售的国库券100%由银行业得标,由于央行稳定收受本地银行申报的存单,外银排队 报央难受青睐,只得以较低利率抢标,一次锁定大额去化管道.此外,市场人士也认为,近两日台币升值行情似有回温,也或令少数外资进场视国库券为资金停泊标的.

"景气不好,91天(国库券)没多长,外银持有到期也比排队等好."一本地大型金融机构交易员称.

台湾央行周三代财政部标售91天期国库券,其决标贴现率为0.63%,低于市场预期的0.67-0.69%.央行表示,标售结果加权平均投标贴现率为0.592%,得标区间为0.55-0.63%.银行业标得全部筹码.[ID:nST0547903]

除国库券标低引市场讨论外,拆款市场因旬初相对安静,交易员并不急于调度,央行隔夜资金收受力道也持稳于近期,没有明显变化,利率自然无甚波动.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.391%,上日则在0.389%;区间落在0.295-0.55%,上日为0.295-0.56%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.59%,上日为0.388-0.58%.

**短票发行量低迷**

短票方面,票券商指出,今日发票量低迷不振,场上资金则不虞匮乏,新承作票券难觅,均以到期续作为主,票券商与银行间维持少量交易以维系资金调度关系,缺乏动能调整利率.

"钱太多,我们没资格喊上(利率)."今日一向票券商买票的银行交易员说.

票券商则指出,法人票券市场也因法人对收益率日益要求,利率价格难以向下调整,加上部分投资货币型基金的法人认为买票仍需课10%税负,相较之下议价空间有限.

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%,同上日.

台湾央行周三公布,今日共发行3,328.6亿台币存单,相较存单到期金额3,653.5亿,存单发行余额减324.9亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为9,206.1亿台币,本周余日的存单到期情况为:周四771亿及周五2,351亿.

拆款中心资料PIBC显示,周二超额准备为104亿台币;累计超额准备为170亿台币,加计前期1%的超额准备为1,132亿台币.

**公债RP利率持稳**

公债10天期附买回(RP)利率持稳.今日市场资金状况与上日相当,惟央行冲销力道略增,加上投信资金多缺不一,使得公债与公司债RP利率均持平在既有区间内,向下不易.

一证券商交易员表示,虽尝试向客户要求将公债RP利率下调至0.72%,不过阻力不小."前两天资金比较多还有机会,现在很难谈."

另一大型证券商交易员则指出,今日投信资金似有多缺不一的状况.多钱者可能与银行下调定存利率,投信将资金移往公司债与公债RP市场有关.

"前阵子半年定存利率还有0.90%,现在已经跌破."她说.

台湾央行这两天冲销力道略增,周一与周二存单发行余额共增加666.9亿台币.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,部分则在0.72-0.73%.(完)