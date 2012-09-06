(重温稿)〔台湾货币市场〕旬初外商银寻求资金去化,令国库券标低

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
* 央行维持市场动态宽松
* 外资短钱仍多抢标国库券
* 短票发行量低迷不振
记者 林妙容
路透台北9月5日电---台湾银行间短期利率周三持稳于当前区间.不过央行维持市场动态宽松已一段时间,加上旬初各银行没有明显用钱需求,场上浮滥资金令外资抢进国库券,标售利率低于预期.
资金调度人士指出,今日标售的国库券100%由银行业得标,由于央行稳定收受本地银行申报的存单,外银排队 报央难受青睐,只得以较低利率抢标,一次锁定大额去化管道.此外,市场人士也认为,近两日台币升值行情似有回温,也或令少数外资进场视国库券为资金停泊标的.
"景气不好,91天(国库券)没多长,外银持有到期也比排队等好."一本地大型金融机构交易员称.
台湾央行周三代财政部标售91天期国库券,其决标贴现率为0.63%,低于市场预期的0.67-0.69%.央行表示,标售结果加权平均投标贴现率为0.592%,得标区间为0.55-0.63%.银行业标得全部筹码.[ID:nST0547903]
除国库券标低引市场讨论外,拆款市场因旬初相对安静,交易员并不急于调度,央行隔夜资金收受力道也持稳于近期,没有明显变化,利率自然无甚波动.
银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.391%,上日则在0.389%;区间落在0.295-0.55%,上日为0.295-0.56%.
一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.59%,上日为0.388-0.58%.
**短票发行量低迷**
短票方面,票券商指出,今日发票量低迷不振,场上资金则不虞匮乏,新承作票券难觅,均以到期续作为主,票券商与银行间维持少量交易以维系资金调度关系,缺乏动能调整利率.
"钱太多,我们没资格喊上(利率)."今日一向票券商买票的银行交易员说.
票券商则指出,法人票券市场也因法人对收益率日益要求,利率价格难以向下调整,加上部分投资货币型基金的法人认为买票仍需课10%税负,相较之下议价空间有限.
银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%,同上日.
台湾央行周三公布,今日共发行3,328.6亿台币存单,相较存单到期金额3,653.5亿,存单发行余额减324.9亿.[TW/MMTCN]
本周央行存单到期总额为9,206.1亿台币,本周余日的存单到期情况为:周四771亿及周五2,351亿.
拆款中心资料PIBC显示,周二超额准备为104亿台币;累计超额准备为170亿台币,加计前期1%的超额准备为1,132亿台币.
**公债RP利率持稳**
公债10天期附买回(RP)利率持稳.今日市场资金状况与上日相当,惟央行冲销力道略增,加上投信资金多缺不一,使得公债与公司债RP利率均持平在既有区间内,向下不易.
一证券商交易员表示,虽尝试向客户要求将公债RP利率下调至0.72%,不过阻力不小."前两天资金比较多还有机会,现在很难谈."
另一大型证券商交易员则指出,今日投信资金似有多缺不一的状况.多钱者可能与银行下调定存利率,投信将资金移往公司债与公债RP市场有关.
"前阵子半年定存利率还有0.90%,现在已经跌破."她说.
台湾央行这两天冲销力道略增,周一与周二存单发行余额共增加666.9亿台币.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,部分则在0.72-0.73%.(完)
--集体采写 董永年; 审校 杨淑祯
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