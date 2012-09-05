〔爱尔兰评等〕穆迪将爱尔兰本币及外币国家评等上限自Aaa调降至A3

南非汇市：兰特上涨，因特朗普政策忧虑盖过紧张的南非政治消息
路透约翰内斯堡2月27日 - 南非兰特周一上涨，摆脱开盘的頽势，和其他新兴市场货币一起攀升，因在美国总统特朗普预计将公布财政政策线索前，投资者结清美元头寸。
路透悉尼9月6日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)已将爱尔兰本币及外币债券以及存款的国家评等上限,由Aaa降至A3,指因该国存在金融及经济风险.
评等上限的意义,在于爱尔兰国内发行人、或由爱尔兰应收帐款所支持的结构性金融证券所能取得的最高评等.
穆迪发布声明稿指出,"穆迪认为这些改变对于爱尔兰的基本信贷评等影响有限."
穆迪补充道,所有由爱尔兰应收帐款所支持的结构性金融交易所能取得最高的SF评等为A1,目前评等高于A3的产品可能被降级,最高只能取得A3评等.
穆迪表示,有可能调降爱尔兰应收帐款支持的有担保债券评等,其最优先偿付部分的评级高于A3.(完)
--编译 张明钧;审校 郑茵
路透约翰内斯堡2月27日 - 南非兰特周一上涨，摆脱开盘的頽势，和其他新兴市场货币一起攀升，因在美国总统特朗普预计将公布财政政策线索前，投资者结清美元头寸。
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