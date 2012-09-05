《汇市简讯》欧元/美元亚洲盘开高,受ECB计画消息和欧元/瑞郎需求支撑

2306GMT * 欧元/美元在亚洲开盘时居于近期区间的高端 * 对于欧洲央行(ECB)购债计画的消息和欧元/瑞郎买盘,支撑欧元/美元上行 * 分析师称,欧元/瑞郎买盘可能是欧元强势幕后较大的因素 * 市场传闻瑞士央行可能将欧元/瑞郎的底限自1.2000调整为1.2200 * 如果传闻为真,投机客空头回补买盘可能全线提升欧元 * 即便欧洲央行的宣布最后成为只是"因传言买进/因事实卖出"的因素.(完) --编译 张若琪;审校 吴云凌 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=