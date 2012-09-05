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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 07:38 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元呈现典型的上涨趋势

2324GMT * 移动均线持续显示交叉盘向上 * 自8月21日以来,皆未曾跌破5日均线(今日位于1.2290) * 阻力在1.2450(200日均线位置)及1.2480 (1.3028跌至1.1600的61.8%回档位)(完) --编译 张明钧;审校 张若琪 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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