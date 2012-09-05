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市场报道 | 2012年 9月 6日 星期四 07:52 BJT

****欧洲经济指标预测--9月6日-9月13日****

路透9月6日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------9月3日当周---------------------------------

9月6日(四)

0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第二季 -- 10.00%

0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 持平 -0.6%

三个月房价指数(较上年同期) -0.8% -0.6%

0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差15.2

0900 欧元区GDP(较前季) 第二季修正值 -0.2% -0.2%

(较上年同期) -0.4% -0.4%

1000 德国工业订单(较前月) 7月 +0.2% -1.7%

1100 英国央行量化宽松总金额(亿英镑) 9月 3,750 3,750

利率决议 0.50% 0.50%

1145 欧洲央行利率决议 9月 0.75% 0.75%

2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 8月 -- 负24

9月7日(五)

0545 瑞士未经季节调整失业率 8月 2.8% 2.7%

经季节调整失业率 2.9% 2.9%

0600 德国出口(经季节调整,较前月) 7月 -0.5% -1.5%

进口(经季节调整,较前月) -0.3% -3.0%

贸易收支(经季节调整,亿欧元) 顺差155 顺差162

0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 截至7月 -- 赤字567

0645 法国贸易收支(亿欧元) 7月 逆差58 逆差60

进口(亿欧元) -- 425.34

出口(亿欧元) -- 365.44

0830 英国工业生产(较前月) 7月 +1.5% -2.5%

(较上年同期) -2.8% -4.3%

制造业产出(较前月) +2.0% -2.9%

(较上年同期) -2.4% -4.3%

0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 8月 +1.7% +1.3%

(较上年同期) +1.2% -2.4%

产出物价(较前月) +0.2% 持平

(较上年同期) +1.9% +1.7%

核心产出物价(较前月) +0.1% 持平

(较上年同期) +1.2% +1.3%

1000 德国工业生产(较前月) 7月 持平 -0.9%

--------------------------------9月10日当周---------------------------------

9月10日(一)

0645 法国工业生产(较前月) 7月 -- 持平

0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -- -0.7%

(较上年同期) -- -2.5%

0830 欧元区Sentix投资者信心指数 9月 -- 负30.3

9月11日-14日

0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 8月 +0.6% +0.3%

(较上年同期) +2.6% +2.0%

9月11日(二)

0530 法国非农就业岗位(较前季) 第二季修正值 -- -0.1%

0830 英国全球商品贸易收支(亿英镑) 7月 -- 逆差101.2

对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) -- 逆差51.8

9月12日(三)

0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月终值 -- -0.5%

(较上年同期) -- +2.2%

0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月终值 -- +0.3%

(较上年同期) -- +2.0%

HICP(较前月) -- +0.3%

(较上年同期) -- +2.2%

0645 法国经常帐收支(亿欧元) 7月 -- 赤字49

0800 意大利工业生产(较前月) 7月 -- -1.4%

(较上年同期) -- -8.2%

0830 英国请领失业金人数(万人,较前月) 8月 -- 减少0.59

按ILO标准计算的失业率 截至7月的三个月 -- 8.0%

0900 欧元区工业生产(较前月) 7月 -- -0.6%

(较上年同期) -- -2.1%

9月13日(四)

0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 8月 -- -0.3%

(较上年同期) -- -1.8%

0730 瑞士央行三个月瑞郎LIBOR目标区间 第三季 -- 0.00-0.25%

0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月终值 -- +0.4%

(较上年同期) -- +3.2%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +0.2%

(较上年同期) -- +3.5%

0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第二季 -- +2.0%

薪资(较上年同期) -- +2.0% (完)

--编译 张若琪;审校 郑茵

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