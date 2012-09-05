欧洲经济指标预测--9月6日-9月13日****

欧元债市：法国10年期公债收益率触及一个月低点，因政治忧虑缓和
路透伦敦2月27日 - 法国10年期公债收益率周一跌至一个月低点，和可比德债利差收窄，因最新的民调显示，法国独立总统候选人马克龙在倍受关注的总统大选中明显得到广泛支持。
路透9月6日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------9月3日当周---------------------------------
9月6日(四)
0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第二季 -- 10.00%
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 持平 -0.6%
三个月房价指数(较上年同期) -0.8% -0.6%
0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差15.2
0900 欧元区GDP(较前季) 第二季修正值 -0.2% -0.2%
(较上年同期) -0.4% -0.4%
1000 德国工业订单(较前月) 7月 +0.2% -1.7%
1100 英国央行量化宽松总金额(亿英镑) 9月 3,750 3,750
利率决议 0.50% 0.50%
1145 欧洲央行利率决议 9月 0.75% 0.75%
2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 8月 -- 负24
9月7日(五)
0545 瑞士未经季节调整失业率 8月 2.8% 2.7%
经季节调整失业率 2.9% 2.9%
0600 德国出口(经季节调整,较前月) 7月 -0.5% -1.5%
进口(经季节调整,较前月) -0.3% -3.0%
贸易收支(经季节调整,亿欧元) 顺差155 顺差162
0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 截至7月 -- 赤字567
0645 法国贸易收支(亿欧元) 7月 逆差58 逆差60
进口(亿欧元) -- 425.34
出口(亿欧元) -- 365.44
0830 英国工业生产(较前月) 7月 +1.5% -2.5%
(较上年同期) -2.8% -4.3%
制造业产出(较前月) +2.0% -2.9%
(较上年同期) -2.4% -4.3%
0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 8月 +1.7% +1.3%
(较上年同期) +1.2% -2.4%
产出物价(较前月) +0.2% 持平
(较上年同期) +1.9% +1.7%
核心产出物价(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) +1.2% +1.3%
1000 德国工业生产(较前月) 7月 持平 -0.9%
--------------------------------9月10日当周---------------------------------
9月10日(一)
0645 法国工业生产(较前月) 7月 -- 持平
0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -- -0.7%
(较上年同期) -- -2.5%
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 9月 -- 负30.3
9月11日-14日
0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 8月 +0.6% +0.3%
(较上年同期) +2.6% +2.0%
9月11日(二)
0530 法国非农就业岗位(较前季) 第二季修正值 -- -0.1%
0830 英国全球商品贸易收支(亿英镑) 7月 -- 逆差101.2
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) -- 逆差51.8
9月12日(三)
0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月终值 -- -0.5%
(较上年同期) -- +2.2%
0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月终值 -- +0.3%
(较上年同期) -- +2.0%
HICP(较前月) -- +0.3%
(较上年同期) -- +2.2%
0645 法国经常帐收支(亿欧元) 7月 -- 赤字49
0800 意大利工业生产(较前月) 7月 -- -1.4%
(较上年同期) -- -8.2%
0830 英国请领失业金人数(万人,较前月) 8月 -- 减少0.59
按ILO标准计算的失业率 截至7月的三个月 -- 8.0%
0900 欧元区工业生产(较前月) 7月 -- -0.6%
(较上年同期) -- -2.1%
9月13日(四)
0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 8月 -- -0.3%
(较上年同期) -- -1.8%
0730 瑞士央行三个月瑞郎LIBOR目标区间 第三季 -- 0.00-0.25%
0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月终值 -- +0.4%
(较上年同期) -- +3.2%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +3.5%
0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第二季 -- +2.0%
薪资(较上年同期) -- +2.0% (完)
--编译 张若琪;审校 郑茵
路透伦敦2月27日 - 法国10年期公债收益率周一跌至一个月低点，和可比德债利差收窄，因最新的民调显示，法国独立总统候选人马克龙在倍受关注的总统大选中明显得到广泛支持。
路透2月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 302.0 12 301.0 5 * 4月 290.0 119 289.6 17 * 5月 285.3 91 284.5 10 * 6月 278.0 648 277.1 84 * 7月 272.6 3143 272.0 626 * 8月 270.0 4762 269.8 931 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选