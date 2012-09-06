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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 08:06 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元暂歇于趋势线

2352GMT * 澳元/新西兰元上日收盘略低于日线图趋势线的支撑位 * 有偏空压力,可能将汇价由这个重要水准下压 * 若守住该处,偏多的上升三角形态或能发挥力量 * 需守在1.292上方,多方向上动能才能施展 * 今天0130GMT的澳洲就业数据很关键.(完) --编译 张若琪;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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