《汇市简讯》澳元/新西兰元暂歇于趋势线

重温稿-中国证券：以规范投行类业务为抓手，全面落实承销保荐责任--证监会副主席

路透北京2月26日 - 中国证监会副主席李超周日表示，今年将加强监管守住不发生系统性金融风险的底线。要以规范投行类业务为抓手，全面落实承销保荐责任，提升中介机构自身质量和服务质量，切实服务好实体经济。并不断丰富金融产品，更好服务广大居民财富管理。 他在国务院新闻办的新闻发布会上指出，证监会将继续支持和鼓励那些经营比较规范、能力比较突出、内控比较有力的行业机构，支持和鼓励其打造功能齐备，具有核心竞争力，甚至具有国际竞争力的一流投资银行和资产管理机构。