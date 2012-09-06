《汇市简讯》澳元/新西兰元暂歇于趋势线

企业结盟：日本软银接近达成向美国WeWork投资30亿美元交易--CNBC
路透2月26日 - 美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)周日报导称，日本软银集团接近达成向美国的办公场所共享初创企业WeWork投资30亿美元的交易。
2352GMT * 澳元/新西兰元上日收盘略低于日线图趋势线的支撑位 * 有偏空压力,可能将汇价由这个重要水准下压 * 若守住该处,偏多的上升三角形态或能发挥力量 * 需守在1.292上方,多方向上动能才能施展 * 今天0130GMT的澳洲就业数据很关键.(完) --编译 张若琪;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透2月26日 - 美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)周日报导称，日本软银集团接近达成向美国的办公场所共享初创企业WeWork投资30亿美元的交易。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席李超周日表示，今年将加强监管守住不发生系统性金融风险的底线。要以规范投行类业务为抓手，全面落实承销保荐责任，提升中介机构自身质量和服务质量，切实服务好实体经济。并不断丰富金融产品，更好服务广大居民财富管理。 他在国务院新闻办的新闻发布会上指出，证监会将继续支持和鼓励那些经营比较规范、能力比较突出、内控比较有力的行业机构，支持和鼓励其打造功能齐备，具有核心竞争力，甚至具有国际竞争力的一流投资银行和资产管理机构。