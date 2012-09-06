〔韩国数据〕第二季GDP下修为较前季成长0.3%,强化央行下周降息预期(更新版)

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
* 韩国第二季GDP较前季成长0.3%,初值为增长0.4%
* 久拖的欧元区危机冲击韩国对外贸易
* 数据强化了下周再次降息的看法
路透首尔9月6日电---韩国央行周四公布的修正数据显示,4-6月经济较前一季仅成长0.3%,低于初值,强化了下周可能降息的看法.
上述数据经季节调整后,低于央行7月底公布的成长0.4%初值,也远远不如1-3月的增长0.9%.
央行数据显示,几乎所有领域的经济活动都较初值下修,进出口也比初值疲软,显证欧元区危机应是主要拖累因素.
分析师表示,该数据的公布,再加上7月和8月的一连串指标都偏空,强化了韩国央行下周政策会议可能再次降息25个基点的预期.央行7月才刚刚下调利率.
韩国第二季国内生产总值(GDP)细节请点选[ID:nSB1762660]
"第三季出口和内需仍将同时疲弱的可能性,让我们预期下周会降息."现代证券分析师Lee Sang-jae表示.
数据显示,韩国第二季GDP较上年同期修正为成长2.3%,亦低于初值.第一季GDP较上年同期成长2.8%.(完)
--编译 张若琪;审校 郑茵
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。