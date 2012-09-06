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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 08:41 BJT

〔韩国数据〕第二季GDP下修为较前季成长0.3%,强化央行下周降息预期(更新版)

* 韩国第二季GDP较前季成长0.3%,初值为增长0.4%

* 久拖的欧元区危机冲击韩国对外贸易

* 数据强化了下周再次降息的看法

路透首尔9月6日电---韩国央行周四公布的修正数据显示,4-6月经济较前一季仅成长0.3%,低于初值,强化了下周可能降息的看法.

上述数据经季节调整后,低于央行7月底公布的成长0.4%初值,也远远不如1-3月的增长0.9%.

央行数据显示,几乎所有领域的经济活动都较初值下修,进出口也比初值疲软,显证欧元区危机应是主要拖累因素.

分析师表示,该数据的公布,再加上7月和8月的一连串指标都偏空,强化了韩国央行下周政策会议可能再次降息25个基点的预期.央行7月才刚刚下调利率.

韩国第二季国内生产总值(GDP)细节请点选[ID:nSB1762660]

"第三季出口和内需仍将同时疲弱的可能性,让我们预期下周会降息."现代证券分析师Lee Sang-jae表示.

数据显示,韩国第二季GDP较上年同期修正为成长2.3%,亦低于初值.第一季GDP较上年同期成长2.8%.(完)

--编译 张若琪;审校 郑茵

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