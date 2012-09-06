版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 08:21 BJT

《汇市简讯》美元/马币料小幅开低,此前溢出欧洲央行计画细节

0005GMT * 店头市场美元/马币(林吉特)预计开在3.1155,此前隔夜无本金交割远期外汇(NDF)交投于3.1180-3.1250 * 上日亚洲尾盘和伦敦盘中避险气氛弥漫 * 在传出欧洲央行总裁德拉吉购债计画内容后,马币重拾一些光彩 * 市场盛传瑞士央行将把欧元/瑞郎底线调整至1.2200,这个传闻也支撑欧元/美元 * 美元/马币今日可能在3.11附近进一步整理 * 今晚欧洲央行的完整计画就将揭晓,明天美国则将公布就业报告,在此之前市场人士料退居观望.(完) --编译 张若琪;审校 张明钧 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐