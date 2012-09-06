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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 08:21 BJT

〔日本股市〕盘初持稳,在欧洲央行会议前投资人退场观望

路透东京9月6日电---日本股市日经指数周四盘初持稳,投资人在欧洲央行政策决议前退场观望.欧洲央行可能宣布新举措来处理欧债危机.

日经指数.N225持平,报8,683.49点.周三创下近五周收盘低位.东证股价指数.TOPX则升0.1%至719.06.(完)

--编译 戴素萍;审校 张荻

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