〔手机产业〕摩托罗拉公布三款新手机,美国由Verizon Wireless专卖

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
* 新手机将与苹果及三星等竞争对手一较高下
* 新款手机型号分别为Droid Razr HD、Droid Razr Maxx、Droid Razr M
* 执行长称,摩托罗拉已经与全球30家电信运营商签订新款Razr手机销售合约
* 谷歌董事长称,每天有130万部Android手机启用
路透纽约9月5日电---谷歌(GOOG.O)旗下的摩托罗拉移动(Motorola Mobility)周三推出三款智能手机,以便在假日购物旺季期间迎战苹果(AAPL.O)及三星电子(005930.KS)等规模更大的竞争对手.
公司称,这三款手机机型分别为Droid Razr HD、Droid Razr Maxx HD及Droid Razr M,将通过美国最大移动通讯服务运营商Verizon Wireless贩售.
这些智能手机将运行谷歌的Android系统.摩托罗拉在纽约召开的记者会上展示了这些手机,这也是该公司自5月被谷歌收购以来,首度召开的大型媒体发表会.
摩托罗拉执行长Dennis Woodside向路透表示,这些产品将会是摩托罗拉今年购物旺季的"多款同系列产品发布".
Woodside表示,除了Verizon Wireless取得美国独家专卖合约之外,这些手机将通过世界上其他30家电信运营商贩售.
Woodside指出,Razr品牌将会再次成为摩托罗拉未来策略的重要部分;2005年推出的Razr品牌曾成为一代经典,但数年后风华退去,去年摩托罗拉又令其再度复兴.
"这显然会成为我们未来数年的一大重心,"他说道.Woodside同时指出,该公司在合并案完成之前的一年推出了27款手机,未来的手机款式将"远低于"此数.
整个产业在假日购物旺季之前纷纷发表新款移动设备,而摩托罗拉周三的发表也成为其中的一部分.周三稍早,诺基亚NOK1V.HE及微软(MSFT.O)推出了最新旗舰款手机Lumia 920,当中运用最新款的Windows Phone操作系统.诺基亚并未宣布移动通讯合作伙伴.
谷歌董事长施密特(Eric Schmidt)表示,消费者每日启用的的Android设备多达130万部.摩托罗拉竞争对手三星电子为Android手机的最大制造商.(完)
--编译 张明钧;审校 石冠兰/郑茵
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。