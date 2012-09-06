〔手机产业〕摩托罗拉公布三款新手机,美国由Verizon Wireless专卖

* 新手机将与苹果及三星等竞争对手一较高下

* 新款手机型号分别为Droid Razr HD、Droid Razr Maxx、Droid Razr M

* 执行长称,摩托罗拉已经与全球30家电信运营商签订新款Razr手机销售合约

* 谷歌董事长称,每天有130万部Android手机启用

路透纽约9月5日电---谷歌(GOOG.O)旗下的摩托罗拉移动(Motorola Mobility)周三推出三款智能手机,以便在假日购物旺季期间迎战苹果(AAPL.O)及三星电子(005930.KS)等规模更大的竞争对手.

公司称,这三款手机机型分别为Droid Razr HD、Droid Razr Maxx HD及Droid Razr M,将通过美国最大移动通讯服务运营商Verizon Wireless贩售.

这些智能手机将运行谷歌的Android系统.摩托罗拉在纽约召开的记者会上展示了这些手机,这也是该公司自5月被谷歌收购以来,首度召开的大型媒体发表会.

摩托罗拉执行长Dennis Woodside向路透表示,这些产品将会是摩托罗拉今年购物旺季的"多款同系列产品发布".

Woodside表示,除了Verizon Wireless取得美国独家专卖合约之外,这些手机将通过世界上其他30家电信运营商贩售.

Woodside指出,Razr品牌将会再次成为摩托罗拉未来策略的重要部分;2005年推出的Razr品牌曾成为一代经典,但数年后风华退去,去年摩托罗拉又令其再度复兴.

"这显然会成为我们未来数年的一大重心,"他说道.Woodside同时指出,该公司在合并案完成之前的一年推出了27款手机,未来的手机款式将"远低于"此数.

整个产业在假日购物旺季之前纷纷发表新款移动设备,而摩托罗拉周三的发表也成为其中的一部分.周三稍早,诺基亚NOK1V.HE及微软(MSFT.O)推出了最新旗舰款手机Lumia 920,当中运用最新款的Windows Phone操作系统.诺基亚并未宣布移动通讯合作伙伴.

谷歌董事长施密特(Eric Schmidt)表示,消费者每日启用的的Android设备多达130万部.摩托罗拉竞争对手三星电子为Android手机的最大制造商.(完)