《台湾报摘》--工商时报9月6日

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
* 头版头条:
--苹果(AAPL.O)iPhone 5大军即将登场,供应链"粮草先行".从供应iPhone 5关键零组件--800万画素镜头的"股王"大立光(3008.TW),8月份合并营收飙上15.34亿台币的单月历史次高,月增率高达30%即可看出端倪.
* 其他:
--国泰人寿的不动产成为旅馆饭店集团最爱.继晶华国际酒店(2707.TW)集团向国寿承租台南市紧临大亿丽致酒店旁、正兴建中的的国寿复合大楼以经营台南晶英酒店之后,福泰旅馆管顾公司也计画承租北市中华路二段国寿物业,并改装为饭店挂上桔子商旅招牌.
--两岸经济协议(ECFA)后续服务贸易协议年底即将签署,据透露,内政部决开放陆资可投资台湾营造业,但不论增资或参股以10%为上限,不得经营.惟行政院认为股权比例太小,仍可大胆规划开放幅度.不动产经纪业的开放,也在检讨之列.
--开发金控(2883.TW)昨举行并购凯基证券后首场法说会,开发金总经理杨文钧指出,开发金6档直接投资基金将于2014年全数到位,总规模上看新台币780亿台币.开发金也已展开"五大成长"计画,大陆地区将锁定华南与华东两大板块为跳板.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 林高丽
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。