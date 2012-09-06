《台湾报摘》--工商时报9月6日

* 头版头条:

--苹果(AAPL.O)iPhone 5大军即将登场,供应链"粮草先行".从供应iPhone 5关键零组件--800万画素镜头的"股王"大立光(3008.TW),8月份合并营收飙上15.34亿台币的单月历史次高,月增率高达30%即可看出端倪.

* 其他:

--国泰人寿的不动产成为旅馆饭店集团最爱.继晶华国际酒店(2707.TW)集团向国寿承租台南市紧临大亿丽致酒店旁、正兴建中的的国寿复合大楼以经营台南晶英酒店之后,福泰旅馆管顾公司也计画承租北市中华路二段国寿物业,并改装为饭店挂上桔子商旅招牌.

--两岸经济协议(ECFA)后续服务贸易协议年底即将签署,据透露,内政部决开放陆资可投资台湾营造业,但不论增资或参股以10%为上限,不得经营.惟行政院认为股权比例太小,仍可大胆规划开放幅度.不动产经纪业的开放,也在检讨之列.

--开发金控(2883.TW)昨举行并购凯基证券后首场法说会,开发金总经理杨文钧指出,开发金6档直接投资基金将于2014年全数到位,总规模上看新台币780亿台币.开发金也已展开"五大成长"计画,大陆地区将锁定华南与华东两大板块为跳板.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.