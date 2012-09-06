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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 08:43 BJT

《台湾报摘》--经济日报9月6日

* 头版头条:

--苹果(AAPL.O)预计美国时间12日发表iPhone 5,供应链营收加温.大立光(3008.TW)昨日公布8月合并营收15.34亿台币,创历史单月次高,业绩一路旺到年底.鸿海(2317.TW)同步起飞,法人估第四季营收有机会挑战1兆(万亿)台币大关,将是台湾首家单季营收冲上兆元的企业.

* 其他:

--外贸协会董事长王志刚表示,贸协两年内陆续拓增在外经贸代表处,下半年可望增加五个,明年再增七个,总数达到57个.明年重点锁定在东协及中南美为主的新兴市场,缅甸、菲律宾、巴西可望明年入列.

--讨论四年多的两岸邮政网购商品业务,本月可望传出好消息.大陆中国邮政高层主管预定9月中旬来台,就开放网购商品事宜进行协商,双方若能达成共识,中华邮政公司便可抢食大陆一年2.4兆(万亿)台币的网购商机市场.

--人民币计价的债券即将在台上路.花旗银行首席经济学家郑贞茂及北京大学国家发展研究院常务副院长巫和懋等专家学者建议取名为"阿里山债",让大陆人一看就懂,并且要加快速度,打造台湾成为人民币债券中心.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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