《台湾报摘》--经济日报9月6日

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
* 头版头条:
--苹果(AAPL.O)预计美国时间12日发表iPhone 5,供应链营收加温.大立光(3008.TW)昨日公布8月合并营收15.34亿台币,创历史单月次高,业绩一路旺到年底.鸿海(2317.TW)同步起飞,法人估第四季营收有机会挑战1兆(万亿)台币大关,将是台湾首家单季营收冲上兆元的企业.
* 其他:
--外贸协会董事长王志刚表示,贸协两年内陆续拓增在外经贸代表处,下半年可望增加五个,明年再增七个,总数达到57个.明年重点锁定在东协及中南美为主的新兴市场,缅甸、菲律宾、巴西可望明年入列.
--讨论四年多的两岸邮政网购商品业务,本月可望传出好消息.大陆中国邮政高层主管预定9月中旬来台,就开放网购商品事宜进行协商,双方若能达成共识,中华邮政公司便可抢食大陆一年2.4兆(万亿)台币的网购商机市场.
--人民币计价的债券即将在台上路.花旗银行首席经济学家郑贞茂及北京大学国家发展研究院常务副院长巫和懋等专家学者建议取名为"阿里山债",让大陆人一看就懂,并且要加快速度,打造台湾成为人民币债券中心.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 张喜良
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路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。