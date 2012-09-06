《新兴市场重要经济事件预告》--9月6日-9月13日

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
(除特别说明外,均为GMT时间)
9月6日(四)
法兰克福--欧洲管委会会议(0700),随后公布利率决议(1145)并召开新闻发布会(1230).
符拉迪沃斯托克--第24届亚太经合组织(APEC)部长级会议(最后一日).
孟买--印度央行副总裁Anand Sinha在2012年印度工商联合会(FICCI)-印度银行家协会(IBA)会议上发表特别讲话,题为"全球银行业:模式转变".
孟买--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty参加印度全国银行储户协会(All India Bank Depositors Association)主办的一个活动(1230).
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执委会会议.
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议.
亚松森--巴拉圭央行召开货币政策会议.
利马--秘鲁央行召开货币政策会议.
吉隆坡--马来西亚央行公布利率决议.
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发表中期经济展望报告(0900).
9月7日(五)
墨西哥城--墨西哥央行发表货币政策声明.
9月8日(六)
符拉迪沃斯托克--第20次亚太经合组织(APEC)经济领导人会议(至9月9日).
9月9日(日)
瑞士巴塞尔--印度央行副总裁H.R. Khan参加全球金融体系委员会会议.
符拉迪沃斯托克--第20次亚太经合组织(APEC)2012年峰会周(最后一日).
9月10日(一)
维也纳--国际原子能总署(IAEA)理事会会议.
纽约--以色列财政部长Yuval Steinitz参加华尔街日报"创新.投资.以色列"会议并发表主旨演讲(1230).
阿克拉--加纳央行召开货币政策委员会会议(至9月12日).
9月11日(二)
布达佩斯--匈牙利央行货币委员会会议,不涉及利率决定.
中国天津--世界经济论坛2012年新领军者年会(至9月13日).
9月12日(三)
圣地亚哥--智利央行议息会议.
萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)央行理事会会议.
巴黎--国际能源署(IEA)发布9月油市报告.
马普托--莫桑比克央行宣布利率决定.
布拉格--欧洲安全与合作组织(OSCE)第20届经济与环境论坛(至9月14日).
阿克拉--加纳央行宣布利率决议.
9月13日(四)
华盛顿--24国集团(G24)技术集团会议(至9月14日)
法兰克福--欧洲央行公布月报(0800)
里加--拉脱维亚央行举行会议.
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议.
雅加达--印尼央行举行会议.
马加智市(马卡提市)--菲律宾央行举行货币政策会议.
中国天津--2012年世界经济论坛新领军者年会(最后一日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 徐文焰
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。