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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 08:57 BJT

《汇市简讯》英镑/美元趋势上行,未来几日可望升穿1.6000

0046GMT * 隔夜交投震荡,由欧元引导盘势.英镑/美元在1.5915上方的停止单遭触发 * 上档突破为时不久,但上行趋势又重新主导盘面 * 5日、10日、20日移动均线趋势及波林格区间都显示趋势向上 * 1.5850附近有买盘,隔夜高点在1.5940,这两个水准分别成为初步支撑/阻力 * 未来几个交易日仍可能升穿1.6000 * 相关图表请点选(link.reuters.com/bec52t).(完) --编译 张若琪;审校 郑茵 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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