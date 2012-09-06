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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 09:57 BJT

〔韩国数据〕8月大型百货公司及折扣商店销售连三个月较上年同期减少

路透首尔9月6日电---据政府周四公布的数据,韩国8月大型百货公司及折扣商店销售连续第三个月较上年同期减少,为至少2005年初以来的最差表现.

企划财政部数据显示,该国三大连锁营运商经营的百货公司销售8月较上年同期减少6.1%,"三大"经营的折扣店销售则下滑3.5%.

这是至少自政府2005年初在网站(www.index.go.kr)公布这项数据以来,百货公司及折扣商店同比销售连续下滑的最长时间.(完)

--编译 张若琪;审校 石冠兰/白云

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