〔台湾汇市〕台币/美元小幅收升,欧洲行会议前乐观情绪缓减抑制升幅

* 欧洲央行会议前乐观情绪缓减

* 央行盘中现踪阻升

* 进出口商买卖盘俱现推升交易量

* 明日实质交易区间估29.8-29.85

路透台北9月6日电---台币兑美元TWD=TP周四以微升0.3分作收.在欧洲央行会议今晚作出结论前,市场此前的乐观情绪有所缓减,看法出现分歧,令台币早盘一度创两个月新高,但午后美元买气浮现,限缩最终的升幅.

汇银人士指出,欧元及多数亚币今日表现不弱,市场在等待欧洲央行解决欧债的具体措施前,台币追随非美币别偏强表现,一度扣关29.8,但央行随即现踪阻升,力阻台币升值过快.台湾弱势的经济表现及央行近来较明显的干预动作为市场埋下隐忧,认为即使欧洲央行开会结果符合市场预期的刺激措施,台币依旧将牛步缓升以对.

"大家对欧洲央行的做法还是不确定,部位不愿意开太大,今天可以看到一些美元的回补."一本地银行交易人士说.

美元的回补令午后台币吐回一早的部分升幅,不过出口商担忧8月创四年新高的CPI会令央行适度让台币升值,加入抛汇行列;相对的进口商在许久不见29.80价位进场买美元,让双向力道均衡,收盘回到平盘附近,但推高全日成交量至近11亿美元的近期大量.

虽然央行干预令市场心生警戒,但早盘台币盘中仍触及二个月高位的29.801,前高为7月6日报29.755.

交易员认为,今晚德拉吉谈话过后,周五美国的非农就业数据仍是观察重点之一.尽管海外观点将引领台币方向,但央行近来在价格上的表态预示台币仍不会轻易脱离29.8-30.0的忍受区间.除非欧元升穿1.27的关键价位,或韩元有大幅度的升值,才会创造台币相对的升值空间.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,维持近来微幅看升台币的观点,美元/台币一个月期换汇点扩大.

台湾股市.TWII今日收跌0.55%,报7,326.72点;外资及陆资在台股今日卖超37.5亿台币,为连续第四日卖超.[ID:nST0548411]

亚洲新兴货币周四大多上涨,因市场对欧洲央行或采取新措施解决欧元区债务危机的冀望重燃,令风险胃纳谨慎回升.[EMRG/SGCN]

欧元持于两个月高位附近.此前消息人士对路透称,央行准备在新的购债计划中放弃优先债权人地位,这项新购债计划势必会在周四管委会会议上得到通过.[ID:nSB1762306].

欧洲央行决议出炉后,投资人将关注周五公布的美国8月就业数据,美国联邦储备理事会(FED,美联储)下周是否推出新一轮量化宽松,就业数据将提供一些线索.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.902 29.905 29.801-29.910 29.910 7.13 5.73

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.852 29.856 29.801-29.854 29.845 3.75 3.62

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PNDF

美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.020/-0.005

美元/台币六个月期 -0.175/-0.150 -0.160/-0.135

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