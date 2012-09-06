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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 09:54 BJT

《汇市简讯》澳元/美元先跌后升,此前公布的澳洲就业数据好坏参半

0138GMT * 澳洲公布8月就业人口减少8,800人[ID:nSB1762870],澳元/美元一开始跌至1.0165 * 但空头回补助力澳元升回1.0200上方,因失业率下降 * 全职就业人口略增,但就业参与率下降 * 就业报告的细节好坏参半,带动了空头回补,而未增加空头 * 小时图上阻力位于1.0210,上日高点在1.0230.(完) --编译 张若琪;审校 白云 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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