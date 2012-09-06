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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 10:00 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元随澳元先跌后升

0148GMT * 澳洲就业数据公布后,新西兰元/美元从0.7950略升至0.7960 * 但该数据公布后新西兰元一开始是下跌的,跌至0.7941的日低,映射澳元初时应声下滑 * 但有利澳元的市场反应料带动新西兰元上扬 * 新西兰元需守住并收在2012年区间的50%回档位0.7964之上,才能抑制下滑.(完) --编译 张若琪;审校 白云 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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