〔爱尔兰经济〕IMF称爱尔兰实现所有年中目标,但警告复苏仍脆弱

路透华盛顿9月5日电---国际货币基金组织(IMF)周三表示,爱尔兰能够成功达到所有IMF 300亿美元纾困计画所要求的年中表现目标,为下一批资金拨款扫除障碍.

IMF第一副总裁利普顿在声明稿中表示,"爱尔兰当局在计画调整上保持很强的自主权及执行力."不过他警告爱尔兰复苏仍脆弱.

在IMF第七次审核爱尔兰贷款计画后,爱尔兰顺利通过审核,意味着该国将可以另外获得11.5亿美元(9.2亿欧元)的资金,使得从IMF手中总共拿到240亿美元的资金.

IMF表示,从该国今年迄今的表现来看,今年的目标是可以达成的.然利普顿表示,爱尔兰需要持续改革其金融业,好让经济重回健康状态.

"经济复苏是暂时的,且失业率高得难以接受.需要持续努力让银行业拾重获利能力,才能让金融业支撑经济复苏,"他在声明稿中表示.(完)