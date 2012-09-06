版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 10:13 BJT

《汇市简讯》澳元/美元大涨条件似已成熟

0151GMT * 澳洲就业报告公布前有大量空单,但在欠佳的数据出炉后,未见新卖单 * 澳元/日圆和澳元/新西兰元处于关键的支撑区,英镑/澳元位在61.8%费波纳奇回档技术位 * 澳元/美元再度测试重要的1.0170水准 * 卖方似已乏力,轧空条件成熟 * 相关图表点选(link.reuters.com/pec52t) --编译 张若琪;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐