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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 10:19 BJT

《汇市简讯》美元兑日本以外亚洲货币全线承压

0205GMT * 美元兑日本以外亚洲货币全线小幅走低,风险货币需求再度浮现 * 流出欧洲央行无限量购债计画的内容,提供风险交易翻身 * 欧元和澳元(就业数据公布后)获得良好买盘 * 美元/坡元和美元/韩元盘初触于低点 * MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.5%,沪综指上涨0.4%,韩国综合股价指数扬0.5%.(完) --编译 张若琪;审校 孙茉莉 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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