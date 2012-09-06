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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 10:22 BJT

《汇市简讯》澳洲就业数据引发强烈反应,但澳元/日圆仍呈下行趋势

0215GMT * 澳洲就业数据细节好坏参半,市场做出强烈反应 * 澳元/日圆需收在10日移动均线和一目均衡转换线80.82/85上方,方能扭转趋势 * 动量指标莫衷一是,5日、10日、20日移动均线趋势均指趋势向下 * 上日趋势低点79.61为首道支撑 * 参阅相关图表请点选(link.reuters.com/qec52t).(完) --编译 张若琪;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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