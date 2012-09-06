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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 11:15 BJT

〔台湾债市〕公债RP利率持平,银行资金多但对利率坚持

路透台北9月6日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周四大致持平.在央行维持宽松态度不变下,市场资金偏多,银行端甚至已趋于浮滥,找券需求不低,惟要拉低RP利率仍欠东风,只能维持区间不变.

一大型票券商交易员表示,最近市场缺券,总额300亿台币的10年公债91/8将于下周一到期还本,短期可能会让缺券问题更加凸显.投信仍偏好公司债与金融债,但因利率较高,票券商也较为惜售.

另一证券商交易员则指出,银行资金真的很多,"甚至可以说浮滥了".不过对买券利率态度坚持依旧,或许月中前有机会微幅向下.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,部分则在0.72-0.73%.(完)

--记者 董永年;审校 杨淑祯

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