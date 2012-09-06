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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 12:06 BJT

〔东京美债〕10年期美债价格在亚洲盘下跌,投资人观望欧洲央行会议

路透新加坡9月6日电---美国10年期公债周四下滑,但波幅渐小,投资人等待今日稍晚时欧洲央行揭示其如何对抗欧债危机的计画.

10年期美债US10YT=RR价格下跌约1/32,收益率报1.601%,较周三纽约尾盘高出约1个基点,并守在周二触及的一个月低点1.542%的上方.

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