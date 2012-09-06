〔全球矿业〕印尼最大煤炭产区的地方首长呼吁对产量设限

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透印尼巴里巴伴9月5日电---印尼主要产煤区的地方首长呼吁对产量设限,以促进资源的可持续利用,这让已经因价格崩跌而一蹶不振的煤炭行业又要面对管理方面的不确定性.
东加里曼丹省省长Ishak Faroek说,如果设定1.50亿吨产量限制,即较今年预估产量减少约30%,将令该省受惠.印尼有约三分之二的煤炭产自东加里曼丹省.
印尼是全球最大的热能煤(电煤)出口国,主要客户为中国和印度.
Faroek在一场产业论坛中向矿业高层提出这个想法,他以影片向他们说明采矿对环境的破坏.
"这是为了下一代着想.如果我们减产,就可以延长可开采的时间,"他说.
以目前约2.40亿吨的年产量计算,东加里曼丹省的85亿吨矿藏可开采超过35年.
行业消息人士说,Faroek的想法不会被认真看待,因为若真如此,政府收入将锐减,也会对煤炭制造商造成伤害.(完)
--编译 李婷仪;审校 郑茵
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。