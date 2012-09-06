〔台湾债市〕101/9殖利率狭幅整理,对国际盘变化态度冷感

路透台北9月6日电---台湾10年新券101/9发行前交易殖利率周四陷入狭幅整理.早盘先反映美债走势略为开高,但随着台股走弱,殖利率也缓步小幅向下,基本上未脱盘整格局.

交易商认为,离20日央行理监事会议仅剩约两周时间,但从101/9自周一开始发行前交易以来的表现来看,显示市场多认为央行仍将维持利率在既有水准不变.既然殖利率靠央行利率决议向下的机会有限,市场又因为资金丰沛导致利率反弹无望,就只能退场观望,令市况持续维持冷清.

"最近国际事件其实不少,但相较于欧美盘,台债显得冷感."一大型证券商交易员说.

另一大型民营银行交易员则称,昨日8月消费者物价指数(CPI)公布后,央行降息的预期也没了.在此情形下,多空双方操作皆无损益可言,交易员持续退场,对债市的发展相当不利.

美国公债收益率(殖利率)周三小幅上涨,投资人静待倍受关注的周四欧洲央行(ECB)会议,届时央行料将采取重大行动,以尝试遏制欧债危机和保卫欧元区.[US/NCN]

台湾股市周四下跌0.55%,在今日稍晚的欧洲央行会议和周五的美国非农就业数据公布之前,市场情绪谨慎.加权股价指数.TWII跌40.72点至7,326.72.

主计处昨日公布,8月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长3.42%,高于路透调查的成长2.6%.主要因台风豪雨影响,蔬菜价格扬升,而油料、燃气、蛋类、水产品及家外食品等价格也都上涨.[ID:nST0547195]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO -0.08 1.1647 1.1633-1.1667 178.5

5 101/6 A01106=TWO -0.22 0.8808 0.8808-0.8830 3.0

虽然101/9已展开发行前交易了四天,每日成交值也仅百余亿台币,但累积未平仓量却已突破了70亿元.有交易商认为,多方应该都是银行业者,因近期陆续有券到期,基于补券需求,先在发行前交易期间进场建立部位.

至于空方心态,一银行交易员表示,自从10年券殖利率跌破1.20%后,已不见大型金融机构的买盘踪迹."此时放空的风险或许不大."

他认为,以近日101/9发行前交易殖利率陷入窄幅整理格局来看,多空双方的成本都在1.16-1.17%,由于彼此势均力敌,可能会到标债当天才会摊牌.

央行将在19日标售101/9,金额为350亿台币.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.6000

10 101/5 A01105=TWO 1.1780

5 101/6 A01106=TWO 0.8808

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)