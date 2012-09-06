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市场报道 | 2012年 9月 6日 星期四 14:55 BJT

〔美国政经〕司法部严词指控BP导致2010年墨湾漏油事故,决心在法庭应战

路透华盛顿9月5日电---美国司法部指控英国石油巨擘BP Plc (BP.L)因严重疏失及蓄意失职导致2010年的墨西哥湾漏油事件(Deepwater Horizon oil spill),显示司法部已决心和BP在法庭交手.

在周五提交法庭的文件中,官方律师以罕见又直接的形容词来描述BP及其高层的作为,称若是一家制造乾货的普通规模公司发生这样的事,绝对无法被容许.

虽然本案还有和解的可能,而且有些人认为司法部在本周民主党党代表大会之前说这番话,难脱政治的味道,但大多数法律专家认为,这么尖锐的指控显示美国政府有把握胜诉,让BP吃一番苦头.

佛蒙特法学院教授Mary Judy说,在这个以严重疏失为关键议题的案件中,政府的尖锐用词特别引人注目.如果不想只表明该公司只是粗心或者过失才导致漏油事件,政府需要举出BP令人发指的例子.

"他们想说服法官的是,这已不仅是太过分,而且是荒谬甚至是蓄意；不顾后果的行为,"Judy说.(完)

--编译 李婷仪; 审校 高琦

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