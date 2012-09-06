版本:
中国
市场报道 | 2012年 9月 6日 星期四 15:41 BJT

《汇市简讯》一个月期美元/日圆选择权波动率偏软

0715GMT

* 美元/日圆现汇迟滞,持续令选择权曲线承压

* 周一到期、执行价78.00、东京时段交割选择权波动率报6.75%

周二到期、执行价79.00、纽约时段交割选择权波动率报7.6%

一周期东京时段交割的选择权波动率在亚洲盘报6.6%

* 八天期纽约时段到期选择权,执行价79.30的波动率报7.85%,执行价77.80的波动率为6.95%,一个月期价平选择权波动率6.45%

* 7月中旬的五年低点6.3%为主要支撑,实际波动率跌向5.0%中段

* 一年期价平选择权波动率的四年低点在9.4%.(完)

--编译 蔡美珍;审校 隋芬

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐