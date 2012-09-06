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债券 | 2012年 9月 6日 星期四 16:32 BJT

〔标题新闻〕IMF拟要求匈牙利严格撙节以换取援助,包括缩减退休金及家庭津贴等--媒体

备注:国际货币基金组织(IMF).

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8K61HU]

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