〔台湾货币市场〕期初市场安静,标售一年期存单前资金宽裕

* 提存期初市场平静

* 代收隔夜资金力道不足

* 明日票量料升高

记者 高洁如

路透台北9月6日电---台湾银行间短期利率周四大致平稳,提存期初市场调度意兴阑珊,尤其是明日(周五)央行将标售364天期存单,央行在市场收受隔夜游资的力道不大,整体而言资金续呈平稳宽松,一周的拆款利率高位稍降.

资金调度人士指出,提存期初市场调度的意愿并不高,没有积极调整积数的需求下,整体而言成交偏淡.而代收央行隔夜资金银行的家数也偏低,这令拆款利率高位略有走跌.一周拆款利率高位较上日走跌1基点.

"旬初而已,不急着调整积数,反正市场钱多,也不急着现在补,"一本地大型金融机构交易员称.

央行周五(7日)将例行性标售一年期存单,金额1,000亿.针对近期宽松的货市环境,部分交易人士认为,标售前央行会尽量维持宽松的货币市场资金环境,已成惯例.

本地时间15:28银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.391%,上日则在0.391%;区间落在0.295-0.55%,上日为0.295-0.55%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.58%,上日为0.388-0.59%.

**短票发行量低迷**

短票方面,票券商指出,今日市场票量仍然不多,估计明日会上扬.他们也说,虽然刻意避开周末的资金需求,但一般而言周五的票量还是会在高位.

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%,同上日.

周四央行存单到期金额771亿,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为9,206.1亿台币,周五存单到期金额为2,351亿.

拆款中心资料PIBC显示,周三超额准备为32亿台币;累计超额准备为78亿台币,加计前期1%的超额准备为1,040亿台币.

**公债RP利率持稳**

公债10天期附买回(RP)利率则是大致持平.在央行维持宽松态度不变下,市场资金偏多,银行端甚至已趋于浮滥,找券需求不低,惟要拉低RP利率仍欠东风,只能维持区间不变.

一大型票券商交易员表示,最近市场缺券,总额300亿台币的10年公债91/8将于下周一到期还本,短期可能会让缺券问题更加凸显.投信仍偏好公司债与金融债,但因利率较高,票券商也较为惜售.

另一证券商交易员则指出,银行资金真的很多,"甚至可以说浮滥了".不过对买券利率态度坚持依旧,或许月中前有机会微幅向下.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,部分则在0.72-0.73%.(完)