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市场报道 | 2012年 9月 6日 星期四 16:10 BJT

《汇市简讯》不论欧洲央行如何出招,欧元/美元空仓料将有所反应

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欧元/美元交易员普遍相信欧洲央行会议将带来提振风险意愿的反应.许多交易商预期涨势将趋于温和,一是因为欧元先前已经涨过一波,另外则是一旦计画细节出炉,欧元就会下跌.

另一方面,欧洲央行总裁德拉吉近日谈话已经明显推升欧元,这暗示核心空仓有进一步解除的危险,而且也暗示许多人可能已经建立新的空仓.

在这种情况下,核心投机性空仓仍是一个重要变数,欧元跌势将引发获利了结,若欧洲央行有震撼性的计画,必定会有大于预期的回补.(完)

--编译 蔡美珍;审校 隋芬

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