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市场报道 | 2012年 9月 6日 星期四 17:51 BJT

〔欧元区经济〕出口强劲为第二季疲弱经济提供缓冲,但整体情况仍差(更新版)

(新增更多细节)

* 欧元区4-6月当季GDP萎缩0.2%

* 出口虽有成长,但服务业及消费行业疲弱

路透布鲁塞尔9月6日电---强劲的出口限制了欧元区第二季经济的萎缩程度,但投资的下降、库存及民间消费状况却凸显出欧元区经济疲弱的程度.

欧元统计局周四公布,欧元区第二季国内生产总值(GDP)确认为较前季下滑0.2%,较上年同期下滑0.5%. [ID:nSB1764118]

将近三年前从希腊开始爆发的欧债危机,破坏了欧洲从2008/09金融危机中的复苏,欧元区2012年全年产出可能萎缩一整年,让欧元区在短短三年的时间内就两度陷入衰退.

若不是今年第一季经济仅是停滞,欧元区从技术上来说可能早已进入衰退.由于主权债危机,2011年最后一季经济成长按季萎缩了0.3%.

欧洲统计局表示,相较于第一季,家庭消费的下降给第二季GDP终值构成了0.1个百分点的拖累,同时投资萎缩和库存又分别给GDP造成了0.2个百分点的拖累.

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