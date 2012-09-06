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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 07:25 BJT

《汇市简讯》美元/坡元隔夜因德拉吉公布购债细节而小幅下跌

2308GMT * 美元/坡元在纽约盘收在1.2427,此前海外市场中在1.2420/73区间交投 * 欧洲央行总裁德拉吉兑现保卫欧元的承诺,使得风险资产全面扬升 * 美元/坡元尾随美元兑其他日圆外亚币下跌,但走势受限 * 欠缺投机炒作,令美元/坡元暂时在1.2400上方 * 美国稍晚将公布非农就业报告,中国也将于周末发布多项重要数据,因此亚洲市场今日交投料淡静.(完) --编译 戴素萍;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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