〔企业并购〕加拿大总理称,将仔细研究中国海洋石油收购Nexen一案

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透温哥华9月6日电---加拿大总理哈珀周四表示,该国将会特别仔细地研究中国海洋石油(0883.HK)以151亿美元收购石油生产商NexenNXY.TO一案,因这笔交易规模庞大,且中国海洋石油是国营公司.
根据投资加拿大法案(Investment Canada Act),加国政府必须审视收购内容,以决定是否对加拿大产生净利益.
"我们对于净利益的定义将会非常广泛,包括整体加拿大经济及长期利益,"哈珀在一场由彭博主办的太平洋区域峰会上表示.
"在做出此一决定之际...由于此案规模及其性质...政府必须有一套非常清楚的政策架构,说明政府为何接受或不接受此一决定或后续的类似决定."
加拿大表示,未来10年油砂开采将需要至少5,000亿加元(5,100亿美元)的外来投资.
显然一大资金来源为中国.部分人士认为,中国国营企业拥有营运优势,包括可以轻易取得信贷,且可以忽略创造获利的需求,他们对中国国营企业收购感到忧心.(完)
--编译 张明钧;审校 张荻
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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