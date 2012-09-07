版本:
中国
市场报道 | 2012年 9月 7日 星期五 08:13 BJT

《汇市简讯》英镑/美元小幅趋向1.6000

2351GMT * 英国央行隔夜无意外之举,维持政策不变 * 英镑/美元第八天高位小幅垫高 * 五日、10日和20日移动均线及波林格区间趋升 * 在1.6000之前几无技术阻力 * 较长期可能至1.6300.(完) --编译 戴素萍;审校 张荻 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐