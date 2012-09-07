《台湾报摘》--工商时报9月7日

* 头版头条:

--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四宣布一项"货币直接交易(OMT)"计划,必要时将在次级市场无限量购买欧元国家三年期以下公债,寻求以此来压制债务危机国的融资成本,进而维持欧元稳定.

* 其他:

--国际半导体展(SEMICON Taiwan)及瑞信亚洲科技论坛昨日进入第二天议程,两个场合均传出振奋人心的好消息,晶圆代工龙头台积电(2330.TW)明年可望拿下苹果(AAPL.O)次世代ARM应用处理器20奈米大单,分食苹果一年高达20亿美元的晶圆代工大饼,但台积电不对市场传言有任何评论.

--为提升经济动能,工程会将于10月23日办理国际招商大会,提出高达1,200亿台币促参商机,以台中港石化专业区民间拟投资350亿台币规模最大,台中水湳机场经贸园区250亿次之,信义计划区A25的135亿的投资计划则预订今年底公告.

--金管会副主委吴当杰昨日针对"放宽QDII(大陆境内合格机构投资人)投资台股"政策指出,相关规划会分对象、额度两部分放宽,方向是"让更多资金能够投资台股",QDII来台投资现行5亿美元的上限,也考虑再松绑. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.