《台湾报摘》--工商时报9月7日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四宣布一项"货币直接交易(OMT)"计划,必要时将在次级市场无限量购买欧元国家三年期以下公债,寻求以此来压制债务危机国的融资成本,进而维持欧元稳定.
* 其他:
--国际半导体展(SEMICON Taiwan)及瑞信亚洲科技论坛昨日进入第二天议程,两个场合均传出振奋人心的好消息,晶圆代工龙头台积电(2330.TW)明年可望拿下苹果(AAPL.O)次世代ARM应用处理器20奈米大单,分食苹果一年高达20亿美元的晶圆代工大饼,但台积电不对市场传言有任何评论.
--为提升经济动能,工程会将于10月23日办理国际招商大会,提出高达1,200亿台币促参商机,以台中港石化专业区民间拟投资350亿台币规模最大,台中水湳机场经贸园区250亿次之,信义计划区A25的135亿的投资计划则预订今年底公告.
--金管会副主委吴当杰昨日针对"放宽QDII(大陆境内合格机构投资人)投资台股"政策指出,相关规划会分对象、额度两部分放宽,方向是"让更多资金能够投资台股",QDII来台投资现行5亿美元的上限,也考虑再松绑. (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 张喜良
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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