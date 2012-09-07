《汇市简讯》美元/日圆走高,市场对稍晚的美国就业数据预期乐观

0000GMT * 昨晚公布的数据表现良好,对美国非农业就业数据的期望升温,新增就业岗位的预期调高至16万以上. * 日圆在海外市场受到重创,交易员称利差交易风潮再起 * 美元/日圆和多数交叉盘一同走高,有不少上档停止单遭触发 * 79.10-15上方有停止单(79.12为一目均衡云区顶部),79.22-29为100及200日均线位置 * 接近会计年度上半年底,日本出口商将会抛售,但是不会有大规模抛盘.(完) --编译 张明钧;审校 郑茵 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=