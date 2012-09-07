美国与加拿大经济指标预测--9月7日-9月14日****

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透9月7日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------9月3日当周-------------------------------
9月7日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 8月 增加12.5 增加16.3
制造业就业岗位(万个) 增加1.0 增加2.5
民间就业岗位(万个) 增加13.8 增加17.2
失业率 8.3% 8.2%
平均时薪 +0.2% +0.1%
每周平均工时 34.5 34.5
1230 加拿大就业岗位变动(万个) 8月 增加1.0 减少3.04
失业率 7.3% 7.3%
全职就业岗位(万个) -- 增加2.13
兼职就业岗位(万个) -- 减少5.16
就业参与率 -- 66.50%
1230 加拿大建筑许可 7月 -1.5% -2.5%
1230 加拿大劳动生产率 第二季 -0.2% +0.1%
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 8月 -- 58.8
经季节调整PMI 58.3 62.8
1430 美国ECRI一周领先指标 8月31日当周 -- 123.6
----------------------------------9月10日当周-------------------------------
9月10日(一)
1400 美国就业趋势指数 8月 -- 108.1
1900 美国消费者信贷(亿美元) 7月 增加95.5 增加64.6
9月11日(二)
1130 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 8月 -- 91.20
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月8日当周 -- -0.4%
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 8月 -- 20.85
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 7月 逆差447 逆差429
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 7月 -- 逆差18.1
出口(亿加元) -- 391.0
进口(亿加元) -- 409.0
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月8日当周 -- +2.5%
1400 美国IBD经济乐观指数 9月 -- 45.6
9月12日(三)
1100 美国抵押贷款指数 9月7日当周 -- 766.1
再融资指数 -- 4,216.0
1230 美国进口物价 8月 +1.3% -0.6%
出口物价 +0.5% +0.5%
1400 美国趸售(批发)库存 7月 +0.2% -0.2%
趸售销售 +0.8% -1.4%
-- 美国联邦公开市场委员会(FOMC)展开两日会议
9月13日(四)
1230 加拿大产能利用率 第二季 -- 80.7%
1230 加拿大新屋价格(较前月) 7月 -- +0.2%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月8日当周 -- 36.5
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.125
续请失业金人数(万人) 9月1日当周 -- 332.2
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 +1.0% +0.3%
(较上年同期) -- +0.5%
核心PPI(较前月) +0.2% +0.4%
(较上年同期) -- +2.5%
1630 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议
1800 美国联邦预算(亿美元) 8月 赤字1,550 赤字696
9月14日(五)
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.5% 持平
(较上年同期) -- +1.4%
扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) -- +2.1%
1230 美国实质所得 8月 -- 持平
1230 加拿大制造业销售 7月 -- -0.4%
1230 美国零售销售(较前月) 8月 +0.5% +0.8%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% +0.8%
1315 美国工业生产(较前月) 8月 +0.3% +0.6%
产能利用率 79.4% 79.3%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 9月初值 -- 74.3
现况指数 -- 88.7
预期指数 -- 65.1
1400 美国企业库存 7月 +0.2% +0.1%
1430 美国ECRI一周领先指标 9月7日当周 -- --
1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 8月 -- +0.2% (完)
--编译 戴素萍;审校 郑茵
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透3月1日 - 美国第一大电子产品零售商百思买公布的第四季同店销售出人意料地下滑，因平板电脑、游戏机、穿戴设备和手机的需求低迷。
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