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市场报道 | 2012年 9月 7日 星期五 08:47 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--9月7日-9月14日****

路透9月7日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------9月3日当周-------------------------------

9月7日(五)

1230 美国非农就业岗位(万个) 8月 增加12.5 增加16.3

制造业就业岗位(万个) 增加1.0 增加2.5

民间就业岗位(万个) 增加13.8 增加17.2

失业率 8.3% 8.2%

平均时薪 +0.2% +0.1%

每周平均工时 34.5 34.5

1230 加拿大就业岗位变动(万个) 8月 增加1.0 减少3.04

失业率 7.3% 7.3%

全职就业岗位(万个) -- 增加2.13

兼职就业岗位(万个) -- 减少5.16

就业参与率 -- 66.50%

1230 加拿大建筑许可 7月 -1.5% -2.5%

1230 加拿大劳动生产率 第二季 -0.2% +0.1%

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 8月 -- 58.8

经季节调整PMI 58.3 62.8

1430 美国ECRI一周领先指标 8月31日当周 -- 123.6

----------------------------------9月10日当周-------------------------------

9月10日(一)

1400 美国就业趋势指数 8月 -- 108.1

1900 美国消费者信贷(亿美元) 7月 增加95.5 增加64.6

9月11日(二)

1130 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 8月 -- 91.20

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月8日当周 -- -0.4%

1215 加拿大房屋开工年率(万户) 8月 -- 20.85

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 7月 逆差447 逆差429

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 7月 -- 逆差18.1

出口(亿加元) -- 391.0

进口(亿加元) -- 409.0

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月8日当周 -- +2.5%

1400 美国IBD经济乐观指数 9月 -- 45.6

9月12日(三)

1100 美国抵押贷款指数 9月7日当周 -- 766.1

再融资指数 -- 4,216.0

1230 美国进口物价 8月 +1.3% -0.6%

出口物价 +0.5% +0.5%

1400 美国趸售(批发)库存 7月 +0.2% -0.2%

趸售销售 +0.8% -1.4%

-- 美国联邦公开市场委员会(FOMC)展开两日会议

9月13日(四)

1230 加拿大产能利用率 第二季 -- 80.7%

1230 加拿大新屋价格(较前月) 7月 -- +0.2%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月8日当周 -- 36.5

初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.125

续请失业金人数(万人) 9月1日当周 -- 332.2

1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 +1.0% +0.3%

(较上年同期) -- +0.5%

核心PPI(较前月) +0.2% +0.4%

(较上年同期) -- +2.5%

1630 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议

1800 美国联邦预算(亿美元) 8月 赤字1,550 赤字696

9月14日(五)

1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.5% 持平

(较上年同期) -- +1.4%

扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) -- +2.1%

1230 美国实质所得 8月 -- 持平

1230 加拿大制造业销售 7月 -- -0.4%

1230 美国零售销售(较前月) 8月 +0.5% +0.8%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% +0.8%

1315 美国工业生产(较前月) 8月 +0.3% +0.6%

产能利用率 79.4% 79.3%

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 9月初值 -- 74.3

现况指数 -- 88.7

预期指数 -- 65.1

1400 美国企业库存 7月 +0.2% +0.1%

1430 美国ECRI一周领先指标 9月7日当周 -- --

1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 8月 -- +0.2% (完)

--编译 戴素萍;审校 郑茵

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