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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 08:31 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆升破100日移动均线,上看101.50水准

0007GMT * 日圆全面遭逢卖压,昨日欧元/日圆站上100日移动均线99.57,今日在99.49 * 隔夜高位在99.80,出现空军投降卖盘 * 技术面偏多,可能测试6月底以来高位101.50 * 其他地区回到日圆融资利差交易带来支撑 * 在其他资产市场明显出现冒险意愿,亦提供支撑.(完) --编译 戴素萍;审校 张明钧 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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