《台湾报摘》--经济日报9月7日

* 头版头条:

--欧洲央行(ECB)6日维持利率不变,并下修今年成长预测,但宣布将启动无上限的收购债券计画,盼以迄今最显着的救市措施重拾对殖利率的主导权.欧股大涨逾3%,创1个月来最大涨幅.美股6日早盘劲扬逾1%,标普500指数回到金融海啸前高点;欧元逼近2个月高点,西班牙公债上涨.

* 其他:

--面临景气低迷、通膨升温双重压力,台湾中央银行货币政策倾向定调在维持目前的低利率水准,以协助经济成长,但将加强资金管控,避免流向房地产炒作等用途.部分企业嗅到货币政策"松中带紧"、利率已近谷底的氛围,近期发债已明显增加.

--中国大陆最大的LED磊晶厂三安光电(600703.SS)董事长林秀成说,三安对投资台湾的LED厂相当有兴趣,且"很快就会看到成果",两岸可以携手建立世界级的LED厂.

--金管会最快本月开放国内金控、银行透过旗下子公司,赴大陆投资设立小额贷款公司,但必须符合资本适足率、双重杠杆比率等相关财务指标,资格条件比赴大陆设租赁公司还严.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]