《台湾报摘》--经济日报9月7日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--欧洲央行(ECB)6日维持利率不变,并下修今年成长预测,但宣布将启动无上限的收购债券计画,盼以迄今最显着的救市措施重拾对殖利率的主导权.欧股大涨逾3%,创1个月来最大涨幅.美股6日早盘劲扬逾1%,标普500指数回到金融海啸前高点;欧元逼近2个月高点,西班牙公债上涨.
* 其他:
--面临景气低迷、通膨升温双重压力,台湾中央银行货币政策倾向定调在维持目前的低利率水准,以协助经济成长,但将加强资金管控,避免流向房地产炒作等用途.部分企业嗅到货币政策"松中带紧"、利率已近谷底的氛围,近期发债已明显增加.
--中国大陆最大的LED磊晶厂三安光电(600703.SS)董事长林秀成说,三安对投资台湾的LED厂相当有兴趣,且"很快就会看到成果",两岸可以携手建立世界级的LED厂.
--金管会最快本月开放国内金控、银行透过旗下子公司,赴大陆投资设立小额贷款公司,但必须符合资本适足率、双重杠杆比率等相关财务指标,资格条件比赴大陆设租赁公司还严.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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