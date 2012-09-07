《汇市简讯》澳元/美元有良好买盘,因利差交易需求迫使空头回补

0022GMT * 澳元/美元在亚洲盘初有良好买盘,因利差交易回笼 * 股市大涨亦迫使投资人撤出避险资产 * 澳元上档有限,因美国将公布就业数据,中国周末亦有数据 * 但由于有空头回补买盘,低接需求应仍强劲 * 阻力位在200日移动均线1.0317,1.0615/1.0165的38.2%回档位1.0235 * 在1.0340上方有大量停止单,买家在约1.0270出手.(完) --编译 戴素萍;审校 吴云凌 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=