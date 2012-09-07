《汇市简讯》加元/日圆在近期盘整后昂首阔步?

0022GMT * 加元/日圆近期未承压,与澳元/日圆和新西兰元/日圆相左 * 加元/日圆从78.80上方的底部回升,升破技术阻力位79.80 * 隔夜一度高见80.47,上看8月21日高位80.70 * 在该水准上方和82.00挂有停止单 * 如果后市继续走多,会测试83.00,也可能测试85.00.(完) --编译 戴素萍;审校 张明钧 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=